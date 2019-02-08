Биржи АТР падают на опасениях за торговые отношения США и Китая

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на фоне обострения обеспокоенности за перспективы разрешения торгового конфликта США и КНР, при этом биржи Китая остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск японский Nikkei 225 снижался на 1,71% — до 20395,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6066,7 пункта, а южнокорейский KOSPI опускался на 1,01% — до 2181,23 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,49% — до 27854,23 пункта.

Биржи Китая закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам прошлой пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% — до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,77%, до 1309,99 пункта.

Участники торгов в пятницу отыгрывают заявления президента США Дональд Трамп о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином , на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. При этом он настаивает, чтобы торговое соглашение с Китаем было заключено до 1 марта, встреча с главой КНР должна закрепить достигнутые договоренности. В начале недели китайские СМИ сообщали, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.