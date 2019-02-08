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Биржи АТР падают на опасениях за торговые отношения США и Китая 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на фоне обострения обеспокоенности за перспективы разрешения торгового конфликта США и КНР, при этом биржи Китая остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск японский Nikkei 225 снижался на 1,71% — до 20395,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6066,7 пункта, а южнокорейский KOSPI опускался на 1,01% — до 2181,23 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,49% — до 27854,23 пункта.
Биржи Китая закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам прошлой пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% — до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,77%, до 1309,99 пункта.
Участники торгов в пятницу отыгрывают заявления президента США Дональд Трамп о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. При этом он настаивает, чтобы торговое соглашение с Китаем было заключено до 1 марта, встреча с главой КНР должна закрепить достигнутые договоренности. В начале недели китайские СМИ сообщали, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.
"Предполагаю, что это отразится на рынках, потому что в январе был явный подъем на фоне оптимизма, связанного с этими торговыми переговорами", — сказал агентству Рейтер директор по инвестициям Oakbrook Investments Питер Янковскис (Peter Jankovskis).
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Комментарии
Рынки , Питер Янковскис , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Reuters
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