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Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,7% — до 6,19 доллара, "Лукойла" — на 0,25%, до 81 доллара, "Новатэка" — на 0,11%, до 182 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,41% — до 4,77 доллара, "Газпром нефти" — на 0,39%, до 25,85 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 0,6% — до 1,26 доллара, Сбербанка — на 0,51%, до 12,89 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,21%, достигая 18,66 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,27% — до 20,66 доллара, "Северстали" — снижались на 0,16%, до 15,52 доллара, НЛМК — дешевели на 0,37%, до 24,08 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 1,27% — до 15,35 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,15%, до 3,31 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,8% — до 2,89 доллара.
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Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , "Магнит" , Банк ВТБ , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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