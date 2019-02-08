Биржи АТР закрылись снижением индексов на торговых опасениях

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в минусе в пятницу на фоне обострения обеспокоенности за перспективы торгового конфликта США и КНР и его влияния на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский Nikkei 225 снизился на 2,01% — до 20333,17 пункта. Это стало самым сильным падением за одну торговую сессию с начала января, а уровень закрытия стал минимальным с 10 января. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,34%, до 6071,5 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 1,2% — до 2177,05 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,2% — до 27946,32 пункта.

Биржи Китая были закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам прошлой пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% — до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,77%, до 1309,99 пункта.

В центре внимания рынков оказались заявления президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином , на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. При этом в начале недели китайские СМИ сообщали, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.

"Рынок акций в Токио снизился из-за опасений вокруг торгового спора США и Китая", — сказал агентству Франс Пресс главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito). Он добавил, что осторожность инвесторов также была связана с падением на рынках США и Европы днем ранее. Основные американские фондовые индексы снизились по итогам четверга на 0,8-1,2%, а европейские — на 1,1-2,7%.

В то же время участники торгов в Японии также обратили внимание на корпоративные новости. Так, японская Sony Corp объявила о проведении первого в истории компании обратного выкупа акций (buy back) на сумму 100 миллиардов иен (910 миллионов долларов) в период с 12 февраля до 22 марта текущего года. На фоне данной новости акции компании по итогам торгов подорожали более чем на 4%.