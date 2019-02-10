Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.04
74.80
74.68
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.20
75.80
Индексы и котировки Brent
61.97
+0.00 Золото
1313.97
–0.02 РТС
1199.65
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
08.02
1.1322
–0.0092
25.01
1.1415
05.02
25.01
14.01

Названо событие, которое возобновит скачки курса рубля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
— После бурных двух прошедших недель с их повестками в виде обильной макростатистики, заседаний по определению ключевой процентной ставки в США и России, следующая неделя дает нам редкую передышку для подведения итогов и созерцания.
Если говорить о понедельнике, то некоторый интерес будет представлять разве что статистика по объему промышленных заказов в США, которая известна как превосходный опережающий индикатор деловой активности. Поскольку многие мировые финансовые институты в последнее время все чаще говорят о неотвратимости новой циклической рецессии, такие публикации нам нужно привыкнуть тщательно отслеживать.
Что касается рубля, то на фоне снижения общих рисков (до такой степени, что, как известно, рейтинговое агентство Standard&Poor’s по следам превосходной годовой финотчетности Роснефти повысило нефтяной компании инвестиционный рейтинг) на первый план выступает оценка самочувствия отечественных долгового и денежного рынков.
Как следует из материалов Банка России, по данным на первое января в собственности нерезидентов находилось 24,4 процента облигаций федерального займа Минфина. Впрочем, доля иностранцев в структуре держателей российского госдолга сократилась за декабрь на 0,3 п.п. Возможно, речь — опять же! — идет всего лишь о естественном сезонном циклическом процессе. На фоне улучшения конъюнктуры рынка Минфин на прошлой неделе увеличил общий объем предложенных ОФЗ до 35 миллиардов рублей, выставив на торги два выпуска ОФЗ-ПД на 20 и 15 миллиардов рублей.
При этом соответствующие эффективные доходности к погашению оказались на весьма приемлемых уровнях 8,30 и 8,32 процента соответственно. Впервые за долгое время аукционы прошли с дисконтами к своим средневзвешенным за последние полгода спредам к базовой ставке ЦБ.
Таким образом, структурно слабый из-за ползучих рисков новых санкций российский рубль, удержавшись внутри торгового канала 65-66 рублей за доллар на фоне решения Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне 7,75 процента, имеет неплохие перспективы и дальше "обживаться" внутри него.
Да и нефть выглядит достаточно устойчиво на уровнях выше 60 долларов за баррель по сорту Brent. А кризис в Венесуэле, судя по всему, все же не выльется в сценарий украинского "майдана". На прошлой неделе стало известно, что член ЕС Италия по сути поддержала действующего президента Мадуро, расколов единство "коллективного Запада" по этому вопросу.
Так что на этом фронте не предвидится никаких подводных камней. Следовательно, следующим значимым событием для рубля, методом исключения, могут быть только американские санкции. Однако риски новых санкций несколько снизились из-за непрекращающихся межпартийных баталий в Вашингтоне, делающих невозможными продуктивные голосования в американском Конгрессе.
Российская Газета: последние новости
МИД России уточнил условия транзита газа через Украину Экономисты рекомендовали запастить долларами и евро уже сейчас Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента
Комментарии2
Рынки , Владимир Рожанковский , ЕС , Роснефть , Минфин , Центральный банк России , "Российская газета"
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
США вознамерились сорвать «Северный поток-2»
Экономика
У «Северного потока-2» появился новый противник
Экономика
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение