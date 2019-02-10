Названо событие, которое возобновит скачки курса рубля

— После бурных двух прошедших недель с их повестками в виде обильной макростатистики, заседаний по определению ключевой процентной ставки в США и России, следующая неделя дает нам редкую передышку для подведения итогов и созерцания.

Если говорить о понедельнике, то некоторый интерес будет представлять разве что статистика по объему промышленных заказов в США, которая известна как превосходный опережающий индикатор деловой активности. Поскольку многие мировые финансовые институты в последнее время все чаще говорят о неотвратимости новой циклической рецессии, такие публикации нам нужно привыкнуть тщательно отслеживать.

Что касается рубля, то на фоне снижения общих рисков (до такой степени, что, как известно, рейтинговое агентство Standard&Poor’s по следам превосходной годовой финотчетности Роснефти повысило нефтяной компании инвестиционный рейтинг) на первый план выступает оценка самочувствия отечественных долгового и денежного рынков.

Как следует из материалов Банка России , по данным на первое января в собственности нерезидентов находилось 24,4 процента облигаций федерального займа Минфина . Впрочем, доля иностранцев в структуре держателей российского госдолга сократилась за декабрь на 0,3 п.п. Возможно, речь — опять же! — идет всего лишь о естественном сезонном циклическом процессе. На фоне улучшения конъюнктуры рынка Минфин на прошлой неделе увеличил общий объем предложенных ОФЗ до 35 миллиардов рублей, выставив на торги два выпуска ОФЗ-ПД на 20 и 15 миллиардов рублей.

При этом соответствующие эффективные доходности к погашению оказались на весьма приемлемых уровнях 8,30 и 8,32 процента соответственно. Впервые за долгое время аукционы прошли с дисконтами к своим средневзвешенным за последние полгода спредам к базовой ставке ЦБ.

Таким образом, структурно слабый из-за ползучих рисков новых санкций российский рубль, удержавшись внутри торгового канала 65-66 рублей за доллар на фоне решения Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне 7,75 процента, имеет неплохие перспективы и дальше "обживаться" внутри него.

Да и нефть выглядит достаточно устойчиво на уровнях выше 60 долларов за баррель по сорту Brent. А кризис в Венесуэле, судя по всему, все же не выльется в сценарий украинского "майдана". На прошлой неделе стало известно, что член ЕС Италия по сути поддержала действующего президента Мадуро, расколов единство "коллективного Запада" по этому вопросу.

Так что на этом фронте не предвидится никаких подводных камней. Следовательно, следующим значимым событием для рубля, методом исключения, могут быть только американские санкции. Однако риски новых санкций несколько снизились из-за непрекращающихся межпартийных баталий в Вашингтоне, делающих невозможными продуктивные голосования в американском Конгрессе.