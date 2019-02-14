Фондовые торги в РФ открылись снижением

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 1,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 453,38 пункта. Индекс РТС снизился на 2,34% до отметки 1 162,87.