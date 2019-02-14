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Фондовые торги в РФ открылись снижением 

Банки.ру + ещё 15 2 часа назад
Фото: Reuters
На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 1,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 453,38 пункта. Индекс РТС снизился на 2,34% до отметки 1 162,87.
«Российский рынок сегодня будет двигаться в отрыве от мировых площадок несмотря на позитивный внешний фон и рост цен на нефть. Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, имеет потенциал снижения в район 2 460 пунктов. Санкционная тема вновь возвращается на повестку дня, сильных факторов, которые могут подтолкнуть индекс к 2 500 пунктам пока нет», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Роман Антонов.
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