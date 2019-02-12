Нефть дорожает на сокращении добычи странами ОПЕК+ 

Мировые цены на нефть растут во вторник на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+, а также санкций против Ирана и Венесуэлы, при этом рост сдерживают опасения вокруг растущей добычи в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,76% — до 61,98 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,65%, до 52,75 доллара за баррель.
Как пишет агентство Рейтер, аналитики связывают рост цен на нефть с сокращением добычи странами ОПЕК+ в рамках принятого в конце прошлого года решения. На прошлой неделе источники сообщили агентству, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти в январе примерно на 400 тысяч баррелей в день, до 10,24 миллиона баррелей в день. Кроме того, поддержку стоимости "черного золота" продолжают оказывать действующие санкции против Ирана и Венесуэлы, ограничивающие предложение на мировом рынке.
В то же время добыча нефти в США, находящаяся на рекордно высоком уровне, продолжает вызывать беспокойство у участников торгов. "Опасения относительно переизбытка предложения, связанные с США, вероятно, останутся основной темой, учитывая, что мы приближаемся к более теплому времени года", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).
Кроме того, среди инвесторов сохраняется обеспокоенность относительно замедления роста мировой экономики, которое негативно отражается на спросе на "черное золото". Аналитики банка Bank of America предупредили о "существенном замедлении экономического роста по всему миру", добавив, что на этом фоне стоимость барреля нефти марки Brent и WTI в текущем году в среднем составит 70 долларов и 59 долларов соответственно, а в 2020 году — 65 и 60 долларов соответственно.