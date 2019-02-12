Нефть дорожает на сокращении добычи странами ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут во вторник на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+, а также санкций против Ирана и Венесуэлы, при этом рост сдерживают опасения вокруг растущей добычи в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,76% — до 61,98 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,65%, до 52,75 доллара за баррель.

Как пишет агентство Рейтер , аналитики связывают рост цен на нефть с сокращением добычи странами ОПЕК+ в рамках принятого в конце прошлого года решения. На прошлой неделе источники сообщили агентству, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти в январе примерно на 400 тысяч баррелей в день, до 10,24 миллиона баррелей в день. Кроме того, поддержку стоимости "черного золота" продолжают оказывать действующие санкции против Ирана и Венесуэлы, ограничивающие предложение на мировом рынке.

В то же время добыча нефти в США, находящаяся на рекордно высоком уровне, продолжает вызывать беспокойство у участников торгов. "Опасения относительно переизбытка предложения, связанные с США, вероятно, останутся основной темой, учитывая, что мы приближаемся к более теплому времени года", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).