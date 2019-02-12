Биржи АТР растут на торговом оптимизме

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник в надежде на то, что Китай и США достигнут прогресса в рамках нового раунда торговых переговоров, которые пройдут на текущей неделе в Пекине, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,72% — до 2673,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,37%, до 1366,37 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,16% — до 28188,14 пункта, южнокорейский KOSPI —на 0,43%, до 2190,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 0,33%, до 6081 пункта, японский Nikkei 225 рос на 2,66% — до 20874,12 пункта.

Участники торгов с оптимизмом ждут очередных переговоров США и Китая, направленных на разрешение торгового конфликта. Министерство коммерции Китая в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров пройдет в Пекине 14-15 февраля. В понедельник делегация США прибыла в Пекин на предварительные переговоры.

"В торговой войне победителя не будет. Так что в какой-то момент они, вероятно, достигнут соглашения", — сказал агентству Рейтер старший стратег Rakuten Securities Муцуми Кагава (Mutsumi Kagawa).

Торговая война между США и Китаем уже затрагивает рост мировой экономики, оказывая давление на доверие бизнеса и промышленную активность. Инвесторов беспокоит, что затяжной торговый конфликт двух крупнейших мировых экономик может серьезно повредить корпоративным доходам во всем мире. В частности, как пишет агентство, аналитики на данный момент прогнозируют снижение совокупной прибыли американских компаний в текущем квартале на 0,2% в годовом исчислении, что станет первым сокращением показателя со второго квартала 2016 года.