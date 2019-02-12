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Курс доллара: рубль снижается в начале торгов к доллару и евро
RT на русском
12 февраля 2019
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов 12 февраля рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 65,76 руб.
Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 74,20 руб.
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