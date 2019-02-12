Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 516,68 пункта. Индекс РТС повысился на 0,29% до отметки 1 204,83.