Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 0,61% — до $64,00 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,50%, составив $54,17 за баррель.