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Цены на нефть растут
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 0,61% — до $64,00 за баррель.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,50%, составив $54,17 за баррель.
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