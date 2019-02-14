Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
66.75
75.25
75.10
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.10
74.40
Индексы и котировки Brent
64.53
+0.30 Золото
1306.23
–0.24 РТС
1168.58
–1.87
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1272
–0.0209
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара уменьшился на 5 копеек — до 66,47 рубля.
Курс евро снизился на 28 копеек и составил 74,62 рубля.
RT на русском: последние новости
Доллар и евро снижаются на открытии торгов Цены на нефть снижаются МИД: Россия готова продолжать транзит газа через Украину на своих условиях
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение