Готовиться ли к доллару за 80 рублей на фоне новых санкций

— Сегодня инвесторы будут выжидать — в США 18 февраля выходной, каждый год в третий понедельник февраля там отмечают "президентский день", приуроченный к дате рождения Джорджа Вашингтона , которая приходится, правда, на 22 февраля.

Так или иначе, активность бирж и количество информационных поводов с американского континента стоит ожидать ниже обычного. А выходящая в понедельник в 16:00 российская статистика по ВВП страны и по индексу цен в производственном секторе вряд ли способна впечатлить наши биржи настолько, чтобы повлиять на курс рубля существенно.

Думается, сравнительно хороший настрой по нефти продолжит оказывать рублю поддержку на неделе. В какой-то мере сдержат эффект от неприятных новостей о санкциях и весьма успешные размещения российских облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина . После того, как наше финансовое ведомство отменило верхнюю планку по объемам размещения, в прошлую среду на аукционе первый из предложенных там выпусков облигаций удалось разместить сразу на 38 миллиардов рублей под доходность 8,12 процента годовых, а спрос превышал 54 миллиарда рублей.

Что касается вопроса санкций, насколько они в действительности страшны или нет, то есть важные нюансы. Санкции продвигает в этот раз небольшая группа сенаторов: во главе с Бобом Менендесом от демократов и с Линдси Грэхемом от республиканцев. Причем по идее это более жесткая версия того законопроекта, который ранее в декабре им уже не удалось протащить через сенат. А расклад в Сенате не только не поменялся в их пользу после выборов, но в новом составе даже больше на одного сторонника Трампа. А команда Трампа никакую тему санкций против госдолга России, или против конкретно банковского сектора России не поддерживает.

Ну а как им их поддерживать? Когда буквально на прошлой неделе, например, "Газпром" разместил евробонды на Лондонской бирже в долларах, и половину этих бумаг купили именно американские инвесторы, еще шесть процентов британцы, около 30 процентов в совокупности континентальная Европа. То есть, это даже не Азия и не Латинская Америка, интересами которых США было бы проще пожертвовать. И что теперь всем запретить на будущее покупать российские евробонды, или рублевый долг, в котором даже некоторые американские пенсионные фонды часть денег держат? Может, это и не огромные суммы, но они приносят доход американским гражданам, как сохраняются до сих пор и доходные доли вложений некоторых пенсионных фондов США в российские ОФЗ.

В российских нефтяных компаниях большими долями и интересами обладают базирующиеся в США Exxon Mobil и Chevron, а 20 процентов в "Роснефти" принадлежит British Petroleum. Разумеется, это весьма солидное лобби, которому не до политических игр, и им совсем невыгодно "топить" российскую нефтянку.

Максимум, на что они могут согласиться — это персональные санкции против определенных "одиозных", с точки зрения Запада, фигур топ-менеджеров. Или на заморозку финансирования проектов по сжиженному природному газу (СПГ) за территорией России.

Аналогично могут "наказать" руководителей судостроительных верфей или заводов — как бы за задержанные украинские корабли, хотя связь очень неявная. Желающих таким образом по новой "наказать" Россию за вмешательство в украинские выборы, что уже не по одному кругу делали — среди американских элит, похоже, меньшинство, потому что они куда больше по факту накажут себя. Ну что, те же судостроители прямо через долларовые корсчета будут обязательно что ли рассчитываться, по-другому никак? То есть, серьезных санкций исключать нельзя, но шансы, что их все-таки введут — не так велики, как это, кажется, порой, отсюда.

Через систему ОФЗ отчасти хеджируют свои риски почти все иностранные компании, работающие в России — в том числе и американские Coca-Cola , Pepsico или табачные. Запретят эти бумаги покупать — навредят своим же. Как им бизнес развивать без "хеджа" валютных рисков — которые сами же США отчасти и создадут такими действиями.

Но даже если конгрессмены решатся, то намного более высоких скачков цены, чем уже имевшие место в прошлом году 70-71 рублей за доллар я не ждал бы. Никаких 80 рублей и выше. Все страхи санкций уже примерно в ценах были прошлой осенью показаны и отработаны. Если котировки на несколько рублей и перепрыгнут через осенние максимумы, то быстро вернутся назад в район 66-68 рублей за доллар.

Потому что тогда подпрыгнут на 1-2 процента до пиковых доходностей и ОФЗ, а многие потенциальные покупатели только этого расклада и ждут, чтобы вложиться в них подоходнее. Сомнений-то в платежеспособности России при золотовалютных резервах в полтриллиона долларов — нет ни малейших, и ни у кого.