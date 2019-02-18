Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.20
$
66.50
74.90
75.15
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.80
74.50
Индексы и котировки Brent
66.39
+0.00 Золото
1323.44
+0.01 РТС
1177.50
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.1311
–0.0123
04.02
1.1435
14.02
04.02
23.01

Цены на нефть растут 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 0,09% — до $66,31 за баррель.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,47%, составив $55,85 за баррель.
RT на русском: последние новости
Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро
Рынки
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа отказалась от SSJ-100
Компании
Европа загонит «Северный поток-2» в простой
Экономика
Россияне рискуют лишиться части стажа и пенсий
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Рублю предрекли застой
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
США готовят новые наказания для России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение