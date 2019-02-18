Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 0,09% — до $66,31 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,47%, составив $55,85 за баррель.