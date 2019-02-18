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Биржи АТР растут на торговом оптимизме 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на фоне надежд, что США в ближайшее время не повысят пошлины на товары из КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,79% — до 2730,27 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,41%, до 1422,93 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,51% — до 28322,74 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,48%, до 2206,65 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 1,8% — до 21276,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — повышался на 0,33%, до 6986,4 пункта.
Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости, связанные с торговыми отношениями США и Китаем. В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером в пятницу заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.
В то же время президент США Дональд Трамп повторил сделанное до переговоров заявление о том, что может перенести повышение пошлин на китайские товары, которое планируется 1 марта, если увидит, что стороны приближаются к соглашению.
Старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что рынок постепенно отыгрывает возможность продления срока дедлайна для введения новых пошлин.
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Рынки , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Reuters
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