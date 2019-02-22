Фондовые торги в РФ открылись снижением

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:06 мск индекс Мосбиржи просел на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 468,94 пункта. Индекс РТС опустился на 0,14% — до отметки 1 186,93.