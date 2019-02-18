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​Курс доллара: официальный курс доллара снизился на 34 копейки, евро — на 46 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЦБ установил официальные курсы валют на 19 февраля. Курс доллара понизился на 34,37 копейки, составив 66,247 рубля (66,7044 рубля с 16 февраля). Курс евро уменьшился на 45,74 копейки, до 74,9055 рубля (75,2492 рубля с 16 февраля).
Оптимистичные высказывания президента США относительно торговых переговоров с КНР могут поддержать рисковые активы на этой неделе, полагает аналитик компании «БКС Брокер» Игорь Галактионов.
«Большинство валют EM остановили падение уже в прошлую пятницу. Пока санкционные риски не воплотились в реальные ограничения, рубль будет чувствовать себя достаточно уверенно, особенно учитывая эффект от стартовавшего налогового периода. Массированные распродажи локальных активов прервались», — комментирует эксперт.
По его словам, пара USD/RUB после ложного прокола уровня 67 перешла в коррекцию.
«На текущий момент можно констатировать, что пара осталась в диапазоне консолидации 67—65,5. А текущих санкционных рисков недостаточно для более сильного роста доллара при текущей внешней конъюнктуре: надежды на торговую сделку, рост цен на нефть, смягчение риторики ФРС. Налоговый период на предстоящей неделе может отправить рубль в районе 66—65,5, если санкционные угрозы не возобновятся», — комментирует эксперт.
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Комментарии
Рынки , ФРС , БКС Брокер , Центральный банк России , Евро , Доллар
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