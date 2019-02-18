​Курс доллара: официальный курс доллара снизился на 34 копейки, евро — на 46

ЦБ установил официальные курсы валют на 19 февраля. Курс доллара понизился на 34,37 копейки, составив 66,247 рубля (66,7044 рубля с 16 февраля). Курс евро уменьшился на 45,74 копейки, до 74,9055 рубля (75,2492 рубля с 16 февраля).

Оптимистичные высказывания президента США относительно торговых переговоров с КНР могут поддержать рисковые активы на этой неделе, полагает аналитик компании «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

«Большинство валют EM остановили падение уже в прошлую пятницу. Пока санкционные риски не воплотились в реальные ограничения, рубль будет чувствовать себя достаточно уверенно, особенно учитывая эффект от стартовавшего налогового периода. Массированные распродажи локальных активов прервались», — комментирует эксперт.

По его словам, пара USD/RUB после ложного прокола уровня 67 перешла в коррекцию.