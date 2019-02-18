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«Прайм»: Бензин в РФ продолжает дешеветь, дизель пошел в рост 

Прайм 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
С 11 по 15 февраля оптовые цены на бензин и дизельное топливо в РФ изменились разнонаправленно, следует из данных агентства "Прайм".
Цены на бензин 92 Класс 5 и бензин 95 Класс 5 за указанный срок снизились на 203 рубля и 18 рублей — до 47,239 тысячи рублей за тонну и 51,051 тысячи рублей за тонну соответственно.
С начала года на внутреннем рынке России оптовые цены на бензин неуклонно снижаются. С 1 января по 18 февраля 2019 года цены на бензин 92 Класс 5 снизились на 7,5%, на бензин 95 Класс 5 — на 6,9%.
Оптовая цена на дизельное топливо зимнее Класс 5 в течение прошлой недели выросла на 169 рублей, составив 52,810 тысячи рублей за тонну. С начала года дизельное топливо зимнее Класс 5 подешевело на 5,1%.
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