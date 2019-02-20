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Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне 

Прайм + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бумаги российских компаний в среду демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.44 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,07% — до 6,08 доллара, "Лукойла" — росла на 0,62%, до 82,91 доллара, "Новатэка" — росла на 1,26%, до 176,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,66% — до 4,65 доллара, "Газпром нефти" — на 0,49%, до 25,73 доллара.
Цена бумаг ВТБ повышалась на 0,61% — до 1,23 доллара, Сбербанка — на 1,37%, до 12,59 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,48%, достигая 18,03 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 1,25% — до 21,15 доллара, "Северстали" — снижались на 0,03%, до 15,15 доллара, НЛМК — росли на 0,4%, до 23,64 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 0,07% — до 14,79 доллара, "Ленты" — росла на 1,35%, до 3,2 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,68% — до 2,91 доллара.
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Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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