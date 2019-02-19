Каким мы увидим курс рубля в марте

Внешний фон в марте будет негативным для рубля. Но есть факторы, способные абсорбировать этот негатив. Однако не исключен сценарий, когда курс доллара почти подойдет к 70 рублям.

Перспективы весны

— В марте курс рубля во многом будет зависеть от политических новостей, в частности, хода рассмотрения американским Конгрессом антироссийских санкций. Наиболее болезненными мерами являются запрет на инвестирование в госдолг РФ, включая ОФЗ, а также санкции против госбанков.

Если конгрессмены будут склоняться к одобрению таких санкций, курс может уйти до 68-69 рублей за доллар. И это несмотря на фундаментальную недооценку рубля с точки зрения его покупательной способности, что признают зарубежные финансисты, в частности еженедельника The Economist , делающие выводы исходя из Индекса Биг-Мака.

Также против рубля играет ускорение инфляции в России, примерно до 5 процентов в годовом выражении, что снижает покупательную способность рубля. Так как рост цен в нашей стране выше падения курсов доллара и евро (меньше 2 процентов в годовом выражении).

Пик роста потребительских цен может быть пройден в апреле, если ориентироваться на оценку Центробанка РФ

Также важное значение для курса рубля имеет перспектива продления сделки по сокращению добычи ОПЕК+, которая будет пересматриваться в апреле.

С нашей точки зрения, даже невзирая на сделку, есть реальная перспектива снижения нефтяных цен.

Международное энергетическое агентство видит признаки затоваривания на сырьевом рынке с учетом галлопирующего замедления мировой экономики и роста добычи нефти в США, которые остаются за параметрами нефтяной сделки ОПЕК+.

И хотя корреляция курса рубля со стоимостью нефти ослабла из-за бюджетного правила, возможное падение цен на сырье может все-таки негативно повлиять на рубль. Таким образом, внешний фон в марте скорее негативен для рубля.

С другой стороны, есть и факторы, способные частично абсорбировать этот негатив. Кроме фундаментальной недооценки российской валюты, к ним относятся рыночные ожидания возможного снижения ключевой ставки в США и мягкой политики ФРС в условиях возможной рецессии и ухудшения макростатистики.

Зимние итоги рубля

Денис Повторенко, финансовый аналитик:

— Рубль, который в последние дни показывал противоречивую динамику, в понедельник перешел к умеренному росту при неплохом внешнем фоне.

Одним из основных благоприятных внешних сигналов для рубля является рост цен на нефть, которые поднимаются к отметке 66,7 доллара за баррель марки Brent.

Также позитив для рубля привнесла новость о том, что агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом.

По мнению специалистов агентства, присвоенный рейтинг отражает прогресс страны в проведении успешной экономической политики, несмотря на риск введения новых санкций.

Вероятно, до конца февраля рубль сможет еще немного укрепиться и подняться к отметкам 66,1 рубля против доллара и 74,6 рубля против евро.