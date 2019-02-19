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24.01
Курс евро: рубль растёт к евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 66,35 рубля.
Курс евро снизился на 9 копеек и составил 74,89 рубля.
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