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Курс евро: рубль растёт к евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 66,35 рубля.
Курс евро снизился на 9 копеек и составил 74,89 рубля.
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