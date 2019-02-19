Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.15
$
66.40
74.81
75.04
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.61
74.89
Индексы и котировки Brent
66.44
–0.15 Золото
1328.16
+0.17 РТС
1178.33
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.1297
–0.0138
04.02
1.1435
15.02
05.02
24.01

Фондовые торги в РФ открылись ростом 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:09 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,16% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 476,31 пункта. Индекс РТС подрос на 0,12% — до отметки 1 178,47.
«Сегодня индекс Мосбиржи, на наш взгляд, способен предпринять попытку преодолеть негативный тренд, вызванный излишне эмоциональной реакцией на санкции США и ЕС, и в среднесрочной перспективе для индекса Мосбиржи ближайшей целью, является возвращение к отметке в 2500 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
Банки.ру: последние новости
Биржевой курс доллара превысил 67 рублей впервые за месяц ​Официальный курс доллара снизился на 34 копейки, евро — на 46 ​Курс евро превысил 75 рублей на открытии торгов
Рынки , Роман Антонов , ЕС , Промсвязьбанк , Московская биржа
Читайте также
Видео
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Киеву предрекли конец транзитной монополии
Экономика СНГ
Россиянам дали совет по хранению сбережений
Личный счет
Европа отказалась от SSJ-100
Компании
Как фанера над Европой: что случилось с Superjet 100
Компании Статьи
Россиян оставят без супермаркетов в выходные
Личный счет В мире
Европа загонит «Северный поток-2» в простой
Экономика
Россияне рискуют лишиться части стажа и пенсий
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение