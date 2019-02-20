Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.71
$
66.00
74.67
74.84
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
66.15
+0.09 Золото
1343.94
+0.02 РТС
1184.43
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
20.02
1.1347
–0.0066
05.02
1.1413
17.02
06.02
25.01

Биржи АТР изменяются разнонаправленно в ожидании новостей торговых переговоров США и Китая 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ожидании новостей с новых торговых переговоров США и Китая, которые стартовали во вторник в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи опускался на 0,15%, до 2751,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 1438,4 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,66%, до 28415,58 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,81%, до 2225,04 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,4% — до 21388,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,33%, до 6086,9 пункта.
Мировые инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая и ждут новостей с очередных переговоров сторон, которые проходят в Вашингтоне. В условиях сохраняющейся неопределенности инвесторы предпочитают воздержаться от активных действий на рынке.
Трейдеры ждут от США и Китая достижения конкретных договоренностей.
"Они, вероятно, согласуют увеличения импорта Китаем природного газа и сельскохозяйственной продукции. Китай, возможно, также откроет часть своего рынка внутренних финансовых услуг и некоторые производственные сектора", — полагает старший стратег Mizuho Securities Нобухико Курамочи (Nobuhiko Kuramochi), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне Биржи АТР закрылись в основном ростом в ожидании прогресса в переговорах США и КНР Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы 19 февраля
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Видео
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Европейский банк исчезнет из России
Компании
Стало известно о тревогах Меркель по «Северному потоку-2»
Экономика
Банковские карты россиян оказались под угрозой
Личный счет
Россиян предупредили о финансовой яме
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение