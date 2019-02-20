Биржи АТР изменяются разнонаправленно в ожидании новостей торговых переговоров США и Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ожидании новостей с новых торговых переговоров США и Китая, которые стартовали во вторник в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи опускался на 0,15%, до 2751,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 1438,4 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,66%, до 28415,58 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,81%, до 2225,04 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,4% — до 21388,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,33%, до 6086,9 пункта.

Мировые инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая и ждут новостей с очередных переговоров сторон, которые проходят в Вашингтоне. В условиях сохраняющейся неопределенности инвесторы предпочитают воздержаться от активных действий на рынке.

Трейдеры ждут от США и Китая достижения конкретных договоренностей.