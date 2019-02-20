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Биржи АТР закрылись в основном ростом в ожидании прогресса в переговорах США и КНР 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды в надежде на прогресс в рамках нового этапа торговых переговоров Китая и США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2% — до 2761,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,32%, до 1448,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1% — до 28514,05 пункта, максимальной отметки закрытия торгов за шесть месяцев. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,09% — до 2229,76 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,6%, до 21431,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,17% — до 6096,5 пункта.
Инвесторы ждут новостей с очередных переговоров США и Китая, которые проходят на этой неделе в Вашингтоне. Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать очередного взаимного повышения пошлин 1 марта. "Инвесторы воодушевлены растущими ожиданиями успеха торговых переговоров между США и Китаем", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).
Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Согласно официальным данным, объем экспорта страны снизился в январе в годовом исчислении на 8,4%, а импорта — на 0,6%. Аналитики ждали сокращения показателей на 5,5% и 2,8% соответственно.
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Рынки , France-Presse
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