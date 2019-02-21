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Россиянам захотели запретить торговать валютой 

Lenta.ru + ещё 4 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Центробанк предложил закрыть доступ к валютному рынку (форекс) для физических лиц и других инвесторов, не являющихся квалифицированными. Об этом рассказал замглавы регулятора Владимир Чистюхин, передает ТАСС.
«Если будет принят общий подход, что, независимо от того, где ты раньше участвовал, ты должен будешь пройти квалификацию, я думаю, число участников сократится очень существенно», — сказал Чистюхин.
По его словам, возможен и другой вариант, при котором нынешние участники рынка форекс сохранят доступ к нему. В этом случае «влияние будет минимальным».
Также ЦБ предлагает снизить максимально возможный объем кредита, предоставляемого брокером — так называемого кредитного плеча, с 50-кратного до 30-кратного размера от имеющегося на счету инвестора депозита.
В конце декабря ЦБ отозвал лицензию у пяти крупных форекс-дилеров, обвинив их в нарушении требований законодательства. После этого в России осталось только четыре компании, исполняющих функции дилера на валютном рынке, то есть, осуществляющих сделки с клиентом от своего имени и за свой счет.
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Рынки , Экономика , Владимир Чистюхин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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