Китай обвалил австралийскую валюту

Австралийский доллар упал с уровня выше $0,7200 до уровня ниже $0,7100 после сообщений о том, что в крупном порту Китая запретили импорт угля из Австралии.

Таможенная служба в китайском порту Далянь запретила импорт австралийского угля с февраля и "ограничит общий импорт угля из всех источников до конца 2019 года на уровне 12 млн тонн", пишет агентство Reuters

Как сообщали "Вести. Экономика", Китай также задерживает таможенное оформление угля из Австралии на срок до 40 дней.

На таможне происходят задержки с оформлением коксующегося угля из Австралии, особенно в северных регионах, заявил аналитик Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля Хан Лей. По его словам, некоторые южные порты также начали замедлять оформление поставок энергетического угля из Австралии.

К 8:48 мск в пятницу австралийский доллар торговался по $0,7098. Акции горнодобывающей компании BHP снизились на 0,42%, New Hope Group — на 3,55%.

Задержки, начавшиеся в прошлом месяце, происходят на фоне политической напряженности между Австралией и Китаем, ее крупнейшим торговым партнером.

В последние месяцы Австралия отклонила предложение о поглощении со стороны связанной с Китаем компании, ограничила технологические инвестиции и согласилась работать с США на военно-морской базе в Папуа-Новой Гвинее, что рассматривается как прямое противодействие влиянию Китая в Тихоокеанском регионе.

Кроме того, в августе Австралия запретила китайским компаниям Huawei и ZTE поставлять в страну технологическое оборудование для мобильных сетей 5G по соображениям национальной безопасности.

В свою очередь Китай в ноябре начал антидемпинговое расследование в отношении импорта австралийского ячменя.

Импорт из Австралии покрывает лишь часть потребностей Китая в угле с учетом его огромной собственной горнодобывающей промышленности.

По данным Австралийского бюро статистики, в 2018 году страна экспортировала около 386 млн тонн энергетического и коксующегося угля. Поставки в Китай составили 22% от общего объема, а порт Далянь получил только 1,8% от общего объема экспорта угля Австралии.