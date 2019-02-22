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Курс евро: рубль снижается к евро в начале торгов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в пятницу, 22 февраля, рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 3 копейки — до 65,54 рубля.
Курс евро вырос на 6 копеек и составил 74,37 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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