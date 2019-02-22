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Цены на нефть вернулись к росту на торговом оптимизме 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту на торговом оптимизме после утреннего снижения, обусловленного опасениями за рост добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.38 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% — до 67,16 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,18% — до 57,06 доллара за баррель. Утром в пятницу цены на нефть снижались на 1-2%.
Мировые инвесторы надеются, что США и Китай смогут достичь торговой договоренности до 1 марта, когда должно произойти очередное взаимное повышение пошлин. Представители США и Китая начали новую серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне.
Как сказал агентству Блумберг трейдер NH Investment & Securities Co. Хон Сунгки (Hong Sungki), на рынке возрастают ожидания того, что встречи США и Китая приведут к соглашению, и сырьевые товары на этом фоне получили поддержку.
"Ослабление торговой напряженности приведет к улучшению перспектив роста мировой экономики и увеличению спроса со стороны Китая на американскую нефть", — добавил эксперт.
При этом рост цен на нефть продолжают ограничивать данные минэнерго США, согласно которым объем добычи нефти в стране за предыдущую неделю вырос на 100 тысяч баррелей в день и достиг рекордного показателя в 12 миллионов баррелей в день. В то же время запасы нефти в стране выросли пятую неделю подряд. Это увеличивает опасения относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке.
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Рынки , Минэнерго , Bloomberg
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