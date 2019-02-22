Рубль занимает осторожную позицию

Торги по российской валюте проходят в осторожном ключе. Такой позиции придерживается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

Он отмечает, что после незначительных колебаний динамика фондовых рынков мира улучшилась. Так, азиатские индексы показали в основном положительную динамику, Европа также торгуется в зелёной зоне. При этом надежды инвесторов на благополучный исход затянувшегося торгового спора между США и Китаем перевешивают беспокойство по поводу темпов роста мировой экономики, которое подтверждается слабыми фундаментальными показателями.

Эксперт отмечает, что российские индексы также растут на неплохом внешнем фоне. В частности индекс МосБиржи по состоянию на 17:15 мск вырос на 0,46%, составив 2481,54 пункта, а индекс РТС прибавил 0,6% до 1195,71 пункта.

Дополнительную поддержку оказывает дорогая нефть. Баррель Brent обновляет трёхмесячные максимумы, продвигаясь в направлении отметки $68 за баррель.