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Рубль занимает осторожную позицию 

News.ru 1 час назад
Торги по российской валюте проходят в осторожном ключе. Такой позиции придерживается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Он отмечает, что после незначительных колебаний динамика фондовых рынков мира улучшилась. Так, азиатские индексы показали в основном положительную динамику, Европа также торгуется в зелёной зоне. При этом надежды инвесторов на благополучный исход затянувшегося торгового спора между США и Китаем перевешивают беспокойство по поводу темпов роста мировой экономики, которое подтверждается слабыми фундаментальными показателями.
Эксперт отмечает, что российские индексы также растут на неплохом внешнем фоне. В частности индекс МосБиржи по состоянию на 17:15 мск вырос на 0,46%, составив 2481,54 пункта, а индекс РТС прибавил 0,6% до 1195,71 пункта.
Дополнительную поддержку оказывает дорогая нефть. Баррель Brent обновляет трёхмесячные максимумы, продвигаясь в направлении отметки $68 за баррель.
Рынок черного золота продолжает отыгрывать перспективы более активного сокращения мирового предложения за счет американских санкций и действий ОПЕК. Пока эти ожидания преобладают на рынке, цены будут тянуться вверх, однако для продолжения текущего ралли потребуются позитивные новости из Вашингтона, где завершается очередной раунд торговых переговоров, отмечает аналитик.
News.ru: последние новости
России пообещали непоколебимый рубль ОПЕК ухудшила прогноз темпов роста спроса на нефть Россиянам рекомендовали дешёвые страны для путешествий
Комментарии
Рынки , Экономика , Геннадий Николаев , ОПЕК
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