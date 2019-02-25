Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.52
$
65.56
74.35
74.37
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
66.93
+0.04 Золото
1331.00
+0.03 РТС
1198.40
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.1353
+0.0077
11.02
1.1277
21.02
11.02
30.01

Цены на нефть выросли до максимума с осени 2018 года на торговых новостях 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются после роста в конце прошлой недели, при этом они остаются в районе максимальных отметок с осени 2018 года на фоне торговых новостей.
Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,37% — до 67 долларов за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,3% — до 57,09 доллара за баррель. Таким образом, цены остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, передает РИА «Новости».
Поддержку ценам оказывают новости, касающиеся торговых отношений США и КНР. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином. Кроме того, американский лидер планирует принять на своей вилле во Флориде председателя Китая Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В России появилась вторая женщина – долларовый миллиардер Поток украинских туристов в Россию за год вырос на 28% Опубликованы новые данные о росте цен в России
Комментарии
Рынки , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , РИА Новости
Читайте также
Видео
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
Россияне перестали переводить деньги на Украину
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение