Золото слабо дорожает на незначительном ослаблении доллара

Цена на золото демонстрирует слабую положительную динамику в понедельник утром, реагируя на незначительное снижение курса доллара к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,15 доллара, или на 0,01%, до 1332,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,05%, до 15,92 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 96,48 пункта.