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Золото слабо дорожает на незначительном ослаблении доллара 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена на золото демонстрирует слабую положительную динамику в понедельник утром, реагируя на незначительное снижение курса доллара к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,15 доллара, или на 0,01%, до 1332,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,05%, до 15,92 доллара за унцию.
При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 96,48 пункта.
Рыночный аналитик OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что курс доллара находится под давлением новостей по торговым отношениям США и Китая. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общим объемом импорта 200 миллиардов долларов ввиду существенного прогресса в переговорах с Пекином.
Прайм: последние новости
Биржи Китая растут на 3-4% на решении Трампа отложить повышение пошлин на товары из КНР Биржи Европы растут вслед за рынками Азии Положение рубля может осложниться
Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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