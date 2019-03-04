Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:04 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 480,37 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,08% до отметки 1 188,3.