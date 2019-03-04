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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру + ещё 29 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:04 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 480,37 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,08% до отметки 1 188,3.
«Индекс Мосбиржи последние две с половиной недели проводит в диапазоне 2 450—2 500 пунктов, последнюю неделю консолидируясь преимущественно в верхней половине диапазона. На наш взгляд, данный диапазон пока по-прежнему сохраняет актуальность, однако улучшение аппетита к риску на глобальных рынках может способствовать росту индекса к верхней границе и возможному тесту уровней в 2 500—2 520 пунктов. Среднесрочно по-прежнему видим потенциал для обновления исторических максимумов по индексу Мосбиржи», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Михаил Поддубский.
Банки.ру: последние новости
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Рынки , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Михаил Поддубский , Московская биржа
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