Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.50
74.10
74.30
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.61
74.89
Индексы и котировки Brent
66.97
+0.18 Золото
1328.40
–0.14 РТС
1208.05
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.1349
+0.0072
11.02
1.1277
21.02
11.02
30.01

Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 496,06 пункта. Индекс РТС подрос на 0,36% до отметки 1 202,72.
«Российский фондовый рынок последние полторы недели провел в диапазоне 2 450—2 500 пунктов по индексу Мосбиржи, и к концу прошлой неделе сместился в верхнюю половину диапазона. Оптимизм на глобальных рынках сегодня, на наш взгляд, может способствовать попыткам теста недельных максимумов и движения в сторону 2 500—2 520 пунктов. Сезон корпоративной отчетности в РФ продолжается», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Михаил Поддубский.
Банки.ру: последние новости
Банк «Открытие» рассчитывает на дивиденды от «Росгосстраха» по итогам 2018 года Пять акций с высокими дивидендами ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на март
Рынки , Экономика , Михаил Поддубский , Московская биржа
Читайте также
Видео
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
Россияне перестали переводить деньги на Украину
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение