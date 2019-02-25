Биржи Европы растут на торговом оптимизме

Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в понедельник на фоне результатов очередных торговых переговоров США и Китая, которые укрепили надежду на скорое достижение сторонами долгосрочной договоренности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.55 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,23%, до 7194 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 5231,64 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 11518,75 пункта.

В центре внимания мировых рынков находятся итоги седьмого раунда китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли, который проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. Минкоммерции КНР отметило, что Китай и США достигли значительного прогресса на данных переговорах в вопросах передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных барьеров, сферы услуг, сельского хозяйства, валютного курса и в других специфических вопросах.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином.