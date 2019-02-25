Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.48
74.10
74.28
Прогноз
04.03 – 11.03
$
64.00
73.20
Индексы и котировки Brent
67.19
–0.06 Золото
1328.64
+0.02 РТС
1209.71
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.1351
+0.0074
11.02
1.1277
21.02
11.02
30.01

Биржи Европы растут на торговом оптимизме 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в понедельник на фоне результатов очередных торговых переговоров США и Китая, которые укрепили надежду на скорое достижение сторонами долгосрочной договоренности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.55 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,23%, до 7194 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 5231,64 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 11518,75 пункта.
В центре внимания мировых рынков находятся итоги седьмого раунда китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли, который проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. Минкоммерции КНР отметило, что Китай и США достигли значительного прогресса на данных переговорах в вопросах передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных барьеров, сферы услуг, сельского хозяйства, валютного курса и в других специфических вопросах.
Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином.
"Рынки реагируют на то, что кажется значимым прогрессом в торговом споре между США и Китаем, а учитывая высказывания американского президента, создается впечатление, что договоренноcть очень близко", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Cornerstone Wealth Management Алан Скраинка (Alan Skrainka).
Прайм: последние новости
Рубль продолжает расти, курс евро снизился до 74 рублей Золото слабо дорожает на незначительном ослаблении доллара Положение рубля может осложниться
Комментарии
Рынки , Алан Скраинка , Дональд Трамп , France-Presse
Читайте также
Видео
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
Baring Vostok обратился к Путину
Компании Экономика
Россияне перестали переводить деньги на Украину
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение