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Биржи Азии растут на заявлениях главы ФРС США 

Прайм + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79% — до 2964,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 1555,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,48%, до 28910,83 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2232,26 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 0,47% — до 21551,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 6138,3 пункта.
Участники торгов в Азии отыгрывают заявления Пауэлла, сделанные днем ранее в выступлении перед банковским комитетом сената США. По его словам, регулятор считает оправданным "терпеливый" подход к повышению ставок. Таким образом, он подтвердил смещение парадигмы ФРС США к более нейтральной монетарной политике.
Кроме того, глава ФРС вновь отметил, что растущие риски и слабая статистика не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.
Рост японского рынка, по мнению аналитиков, также обусловлен коррекцией после снижения днем ранее.
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Рынки , Экономика , ФРС , Сенат США
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