Нефть дорожает на 1% на снижении добычи ОПЕК+ и ослаблении торговых опасений

Мировые цены на нефть растут почти на 1% в понедельник днем на фоне снижения добычи странами ОПЕК+, а также на сообщениях о том, что США и Китай уже в конце месяца могут подписать долгосрочное торговое соглашение, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.30 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,15%, до 65,82 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,93%, до 56,32 доллара за баррель.

Поддержку стоимости "черного золота" продолжает оказывать сокращение добычи странами ОПЕК+ в рамках соглашения, достигнутого в конце прошлого года. ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. На этом фоне рост цен на нефть в текущем году достиг в среднем 23%.

Инвесторы также обратили внимание на сообщение газеты Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств. Как отмечает газета, Пекин предлагает снизить пошлины на ряд американской продукции, а Вашингтон, со своей стороны, рассматривает отмену большинства, если не всех, пошлин, наложенных на товары из Китая в прошлом году.