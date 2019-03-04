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Нефть дорожает на 1% на снижении добычи ОПЕК+ и ослаблении торговых опасений 

Прайм + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут почти на 1% в понедельник днем на фоне снижения добычи странами ОПЕК+, а также на сообщениях о том, что США и Китай уже в конце месяца могут подписать долгосрочное торговое соглашение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.30 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,15%, до 65,82 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,93%, до 56,32 доллара за баррель.
Поддержку стоимости "черного золота" продолжает оказывать сокращение добычи странами ОПЕК+ в рамках соглашения, достигнутого в конце прошлого года. ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. На этом фоне рост цен на нефть в текущем году достиг в среднем 23%.
Инвесторы также обратили внимание на сообщение газеты Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств. Как отмечает газета, Пекин предлагает снизить пошлины на ряд американской продукции, а Вашингтон, со своей стороны, рассматривает отмену большинства, если не всех, пошлин, наложенных на товары из Китая в прошлом году.
"Большую поддержку ценам на нефть по-прежнему оказывает сокращение добычи ОПЕК. Кроме того, если США и Китаю удастся решить свои ключевые противоречия, то спрос на нефть может несколько увеличиться", — сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).
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Рынки , ОПЕК , Bloomberg , Wall Street Journal
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