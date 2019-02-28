Определен курс рубля на март

Пока поддержку рублю оказывают высокие нефтяные котировки, которые находятся на уровне 65 долларов за баррель из-за ожиданий участников рынка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК , но санкционная риторика остается фактором неопределенности, констатирует директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

В частности, опубликованный накануне новый законопроект "адских" санкций США в качестве одной из мер предполагает введение запрета на сделки с новым суверенным долгом РФ со сроком погашения свыше 14 дней.

Принятие этого законопроекта не приведет к массовому оттоку капитала на российском фондовом рынке, но доля иностранных инвесторов в очередной раз снизится. Это приведет к продажам рублевой ликвидности и покупкам долларовой, опасается Кочергин.

В случае усиления санкционного давления курс рубля в существенной мере может быть изолирован от действия факторов поддержки в виде продолжения роста нефтяных цен, торговых компромиссов между США и Китаем, а также прочих факторов рыночного оптимизма, предупреждает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

По его мнению, в марте курс российской валюты серьезно рискует опуститься ниже 67 рублей за доллар. В случае введения санкций рубль в марте будет торговаться в диапазоне 67,5-68,5 рубля за доллар, прогнозирует Кочергин.