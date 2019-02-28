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Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 488,28 пункта. Индекс РТС повысился на 0,04 — до отметки 1 191,46.
«Российский фондовый рынок вчера продолжил консолидацию в верхней части диапазона 2 450—2 500 пунктов по индексу Мосбиржи. Некоторое ухудшение сантимента в отношении всей группы российских активов возможно на фоне последних действий Конгресса США (внесение резолюции о санкциях за убийство Бориса Немцова, представление законопроекта с требованием раскрыть доходы Владимира Путина и появление на сайте сената, внесенного ранее DASKA Act), но пока считаем влияние данных факторов ограниченным», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Михаил Поддубский.
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Рынки , Борис Немцов , Михаил Поддубский , Владимир Путин , Конгресс США , Московская биржа
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