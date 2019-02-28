Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 488,28 пункта. Индекс РТС повысился на 0,04 — до отметки 1 191,46.