Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.02
74.95
75.20
Прогноз
04.03 – 11.03
$
64.00
73.20
Индексы и котировки Brent
65.75
–0.03 Золото
1324.84
+0.00 РТС
1183.30
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.02
1.1396
+0.0129
13.02
1.1267
25.02
14.02
03.02

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк в очередной раз ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год до 68,5 рубля с 65 рублей за доллар, следует из материалов кредитной организации.
Отмечается, что среднегодовой курс рубля в 2019-2020 годах составит 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.
Предыдущий прогноз, озвученный в декабре, также был ухудшен и ориентировался на курс рубля в 2019-2020 годах на уровне 65-70 рублей за доллар, что хуже ожиданий, отраженных в стратегии до 2020 года. До этого Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году.
Аналитики Сбербанка также скорректировали прогноз по инфляции с 4-5% в 2019-2020 годах до 4,8% и 4% соответственно.
ТАСС: последние новости
Курс доллара превысил 66 рублей Сбербанк намерен ускорить проведение валютных платежей в Китай Запасы нефти в США за неделю упали на 8,65 млн баррелей
Рынки , Сбербанк России , Доллар
Читайте также
Видео
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Visa и Mastercard просят наказать
Компании Экономика
Зависимость россиян от государства достигла пика
Личный счет
Египет запускает «Суэцкий канал-2»
Экономика
Кормильцы России: что будет, когда закончится нефть
Рынки Личный счет
Россиян ждут массовые сокращения
Личный счет
Курс доллара превысил психологическую отметку
Рынки
Деньги кончились: Белоруссия обратилась к России
Экономика Статьи
Поручения президента: как улучшится жизнь россиян
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение