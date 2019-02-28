Биржи Европы снижаются вслед за рынками Азии

Основные фондовые индексы Европы в четверг демонстрируют негативную динамику вслед за снижением рынков Азии, а также на фоне внутренних корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,72% — до 7057,31 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 5219,8 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 11472,25 пункта.

Биржи Азии в четверг закрылись в основном снижением на статистике из Китая, а также на новостях с саммита США и КНДР. Он завершился раньше запланированного срока и без подписания совместного документа. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что лидеры двух стран не смогли достичь соглашения, но контакты между делегациями продолжатся.

Участники европейских торгов также обратили внимание на корпоративные отчетности компаний региона. Так, французская Engie, одна из крупнейших энергокомпаний Европы, сообщила о снижении чистой прибыли по итогам 2018 года почти на 22% — до 1,033 миллиарда евро. Ценные бумаги компании на этом фоне теряют в цене более 3%.

Французская группа Carrefour сообщила, что ее чистый убыток по итогам 2018 года увеличился на 5,6% и составил 561 миллион евро. При этом компания сообщила, что продолжит свою программу оптимизации затрат. По итогам минувшего года экономия составила 1,05 миллиарда евро, и к 2020 году компания планирует нарастить этот показатель до 2,8 миллиарда евро, хотя ранее ставила цель в 2 миллиарда евро. Акции компании дорожают на 1,4%.