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Венесуэла фактически узаконила продажу и покупку иностранной валюты 

РИА Новости + ещё 6 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
МЕХИКО, 1 мар — РИА Новости. Центральный банк Венесуэлы в четверг открыл два первых обменных пункта в Каракасе, где любой желающий может купить и продать иностранную валюту по рыночному курсу. Фактически это означает отмену многолетнего запрета на приобретение долларов, действовавшего в южноамериканской стране.
Как сообщает агентство AVN со ссылкой на главу ЦБ Хосе Моралеса, его банк стал первым, открывшим обменные пункты, но в ближайшее время это должны сделать и другие банки. На следующей неделе пункты будут открыты в штатах Миранда, Сулия, Лара, Тачира, Фалькон, Арагуа, Ансоатеги, Боливар, Сукре, Нуэва-Эспарта и Варгас.
По словам Моралеса, теперь венесуэльцы смогут свободно покупать и продавать валюту по официальному курсу DICOM, который сейчас сравнялся с курсом «черного» рынка, отставая от него ранее иногда на порядки.
С 2003 года все валютные операции в Венесуэле находились под жестким контролем государства. В итоге это привело к установлению курса «черного рынка», который в десятки раз отличается от официального обменного курса.
В августе 2018 года Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере. Закон предполагает возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу.
С другой стороны, из пояснений ЦБ не понятно, смогут ли воспользоваться новой системой иностранцы. Дело в том, что наличных денег в стране практически нет, а низкий номинал купюр не позволяет спокойно поменять даже 100 долларов (за них можно получить примерно 660 местных самых крупных купюр в 500 боливаров). Местные жители обменивают валюту у «менял», получая зачисления на местные боливаровые карты. С иностранцами такая схема не работает.
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Рынки , Экономика , Центральный банк России , РИА Новости
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