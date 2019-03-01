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Биржи АТР закрылись ростом на статистике из Китая 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы ростом на фоне новых статданных из Китая, а также новостей, касающихся его экономики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,8%, до 2994,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,2%, до 1564,84 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повысился на 0,63%, до 28812,17 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 1,02%, достигнув 21602,69 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,38%, до отметки 6192,7 пункта.
Торги на бирже Южной Кореи не проводились в связи с национальным праздником, по итогам четверга южнокорейский KOSPI упал на 1,76%, до 2195,44 пункта.
Инвесторы в пятницу с оптимизмом восприняли статистику из Китая. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в феврале вырос до 49,9 пункта с 48,3 пункта в январе. Аналитики ждали роста показателя только до 48,5 пункта.
Участники торгов также обратили внимание на заявление индексного провайдера MSCI, который решил увеличить вес акций китайских компаний в составе своих мировых индексов в четыре раза к ноябрю.
"Мы полагаем, что эти изменения приведут к притоку средств на фондовом рынке КНР в размере 67 миллиардов долларов в текущем году", — считает аналитик UBS Securities Гао Тин (Gao Ting), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказали сообщения в СМИ о том, что американские власти готовят проект окончательного торгового соглашения, которое президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать в течение ближайших нескольких недель. Согласно данным сообщениям, саммит глав двух государств может состояться уже в середине марта.
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Комментарии
Рынки , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Reuters
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