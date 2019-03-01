Минфин подсчитал среднюю цену российской нефти

Средняя цена российской нефти марки Urals по итогам двух месяцев 2019 года составила $61,76 за баррель. Такие данные опубликовал Минфин

По данным ведомства, в прошлом году средняя цена на отечественную Urals в январе — феврале составила $65,99 за баррель.

При этом средняя цена Urals в феврале составила $63,85 за баррель против $63,27 за баррель годом ранее.