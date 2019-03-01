Минфин подсчитал среднюю цену российской нефти 

Средняя цена российской нефти марки Urals по итогам двух месяцев 2019 года составила $61,76 за баррель. Такие данные опубликовал Минфин.
По данным ведомства, в прошлом году средняя цена на отечественную Urals в январе — феврале составила $65,99 за баррель.
При этом средняя цена Urals в феврале составила $63,85 за баррель против $63,27 за баррель годом ранее.
Как ранее писал News.ru, министр энергетики России Александр Новак заявил, что запасы газа в России сформированы на 100 лет вперёд. По его словам, несмотря на то, что в мире много разведанных запасов нефти и газа, в России их хватит более чем на столетие. Главный вопрос, который сейчас стоит перед странами и нефтедобывающими компаниями, это с какой скоростью монетизировать эти запасы, сказал министр.