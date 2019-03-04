Биржи АТР закрылись в основном ростом на ослаблении торговых опасений

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно ростом на фоне новостей о возможном заключении в конце месяца торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,12%, до 3027,58 пункта. Индекс закрылся выше отметки 3000 пунктов впервые с июня, и это самая высокая отметка на закрытии торгов с 14 июня. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 2,21%, до 1599,48 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повысился на 0,51%, до 28959,59 пункта.

Южнокорейский KOSPI опустился на 0,22%, до 2190,66 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,02%, достигнув максимальной отметки на закрытии за три месяца в 21822,04 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%, до отметки 6217,4 пункта.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило в понедельник, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств. Как отмечает газета, Пекин предлагает снизить пошлины на американскую продукцию, в частности, в сфере сельского хозяйства, химической и автомобильной промышленности, а Вашингтон, со своей стороны, рассматривает отмену большинства, если не всех, пошлин, наложенных на товары из Китая в прошлом году.

Старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чьи слова приводит агентство Франс Пресс , считает, что эта новость поддерживает рисковые настроения в начале недели. Брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi) добавил, что для японских экспортеров благоприятным фактором является текущий курс иены к доллару. Курс доллара к иене поднимался до 111,94 иены за доллар со 111,9 иены.

Давление на настроения инвесторов в Южной Корее оказали новости от автопроизводителей Hyundai и Kia. Данная группа компаний в конце прошлой недели объявила об отзыве 534 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания двигателя. Акции компаний по итогам торгов подешевели на 3,56% и 3% соответственно.