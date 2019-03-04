Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в плюсе

Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) в понедельник торгуются с положительной динамикой, свидетельствуют данные торгов.

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