Минфин снова успешно разместил ОФЗ

Минфину снова удалось продать инвесторам солидный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на недельных аукционах в среду. Спрос на российские бумаги пока высок из-за отсутствия конкретных планов по расширению санкций, констатируют аналитики.

На первом аукционе минфин размещал выпуск ОФЗ с погашением 7 октября 2026 года. Спрос на бумаги превысил 46,8 миллиарда рублей, объем размещенных ОФЗ из выпуска составил 29,004 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска — 8,38 процента годовых.

На втором аукционе размещался выпуск с погашением 10 мая 2034 года. Минфин продал из него бумаг на 17,404 миллиарда рублей при спросе выше 23,5 миллиарда. Средневзвешенная доходность составила 8,56 процента годовых.

Таким образом, 6 марта минфин смог продать ОФЗ чуть более чем на 46,4 миллиарда рублей. Неделю назад ведомству удалось реализовать бумаг на 57,6 миллиарда рублей, это был рекорд размещений с 2014 года. Сам минфин связывал тот успех в том числе с позитивной конъюнктурой рынка.

С прошлой недели значительных изменений в рыночной конъюнктуре не произошло: рубль и нефть относительно стабильны, подчеркивает старший аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан . Спрос инвесторов на российские госбумаги сохраняется, поскольку не появлялось новых данных о расширении санкций, считает он. Ухудшить спрос на ОФЗ может публикация "жесткого" варианта санкций против российского госдолга, а также госбанков, добавляет Голбан.

При этом относительно устойчивый интерес участники аукционов проявляют лишь к коротким и среднесрочным выпускам ОФЗ со сроком до погашения в один-три года, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка . Их доходности за прошедшую неделю опустились на 5-10 базисных пунктов и находятся на уровне или даже ниже ключевой ставки, что делает эти выпуски неинтересными для локальных банков, указывают они.

В то же время длинные выпуски бумаг несут повышенный рыночный риск в случае введения санкций на госдолг, но сейчас участники рынка в основном ожидают, что этого не случится, подтверждают аналитики Райффайзенбанка.