Что произойдет с рублем в марте

Первые дни весны российский рубль встретил с умеренным оптимизмом. Национальная валюта укрепилась и к доллару, и к евро. Правда, весьма незначительно. Но в целом обстановка для рубля пока достаточно благоприятна, и март не обещает резких скачков курса. На рубль по-прежнему давит перспектива санкций со стороны США, однако поддерживает ситуация на нефтяном рынке и позитивные новости с мировой арены.

Группа поддержки

Главным ситуативным фактором легкого подорожания рубля в начале этой недели стало сообщение о том, что Вашингтон и Пекин близки к компромиссу в своих экономических отношениях, и торговая война может вот-вот завершиться. Эту информацию позитивно восприняли цены на нефть, которые и так в последние дни демонстрировали тенденцию к росту.

После отчёта ОПЕК , который зафиксировал снижение добычи экспортёрами почти на 800 тысяч баррелей в сутки, и дал реалистичный прогноз увеличения мирового спроса до исторического максимума свыше 100 млн баррелей в сутки к концу 2019 года, февральский рост на нефтяном рынке выглядит устойчивым, отмечает шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«И если ещё три недели назад котировки колебались в диапазоне от 59,5 до 63,5 долларов за баррель марки Brent, то теперь они облюбовали себе новый более высокий коридор: от 64,5 до 67 долларов за баррель», — говорит он.

Добыча нефти в рамках ОПЕК+ опустилась в феврале до четырехлетнего минимума, что подтверждает факт перевыполнения плана по снижению производства черного золота в рамках соглашения, добавляет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Третьим сильным фактором поддержки нефти может оказаться замедление ее добычи в США. Baker Hughe вторую неделю подряд фиксирует сокращение числа активных нефтяных буровых установок.

По словам эксперта, исходя из текущего технического сценария, ожидается восстановление цен на нефть в диапазон 67,14 — 67,73 долларов за баррель. Пушкарев считает, что фундаментально баланс по нефти сейчас смещён, скорее, в сторону укрепления, и рынок держит в уме среднесрочные цели в районе 69−72 долларов за баррель.

«Саудовская Аравия заявила, что не допустит снижения цены ниже 60 долларов за баррель. А приемлемые цены, как для экспортеров, так и для импортеров, находятся в диапазоне от 65 до 75 долларов за баррель. Несмотря на то, что рубль в последнее время не так жестко коррелирует с ценами на нефть, он будет подкреплен ими», — рассуждает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова, в свою очередь, призывает не возлагать на черное золото излишних надежд. Частично, как второстепенный фактор влияния, растущая в цене нефть не дает повода для распродаж рубля, но не более того, полагает она.

Снижение рисков эскалации торговых войн между США и Китаем влияет и на мировые финансовые и фондовые рынки: они возобновили активный рост, что сказывается и на рубле.

«Долговой российский рынок начал демонстрировать положительную динамику, а индекс гособлигаций RGBI обновил двухнедельный максимум», — обращает внимание Гасанов.

Вырос спрос и на российские активы с фиксированным доходом, поддерживает Пушкарев: Минфин убрал в феврале верхнюю планку по дневным объёмам размещения облигаций на своих аукционах, и в результате сделал на прошлой неделе рекордные по объёмам размещения ОФЗ — на 56 млрд рублей. При этом заявок покупателей хватало и на большие объёмы.

Устали бояться

Угроза санкций, пожалуй, единственный весомый внешний фактор, который оказывает прямое негативное воздействие на рубль. Но это воздействие с каждым годом все меньше и меньше, считает Гасанов: Россия, так или иначе, адаптировалась к ограничениям за последние годы.

По мнению Пушкарева, большинство инвесторов понимают, что «дамоклов меч» действительно серьёзных санкций над Россией, вероятно, никогда опущен не будет. Авторы нашумевшего законопроекта не смогли добиться принятия даже менее жесткого его варианта. Так что шансов у новой версии документа совсем немного.

«В новом составе сената поддержка у команды Трампа даже сильнее, а без сената в нижнюю палату проект не попадёт. Да и слишком велико лобби тех, кто хочет продолжать без ограничений торговать российскими ОФЗ и спокойно вести транзакции через российские банки», — говорит аналитик.

Но даже если «дьявольские» санкции будут приняты, курс доллара все равно надолго выше 70 рублей не удержится, сползёт обратно, уверен эксперт.

Инвесторы, ориентируясь на законопроект о санкциях, сохраняют оптимизм в отношении рубля: согласно документу, новые санкции не запрещают владеть уже купленным госдолгом РФ, напоминает Капустянский.

«На этом фоне рубль может получить поддержку вследствие стабильного спроса на ОФЗ, как на первичном рынке, так и на вторичном. В остальном новые санкции будут носить долгосрочный характер и постепенно оказывать давление на российскую экономику. Молниеносного эффекта разрушения экономики ожидать не стоит. И это своего рода плюс, потому что есть возможность начать исправлять ситуацию и корректировать свою политику», — отмечает он.

Без резких колебаний

В целом до конца первого полугодия рубль может еще немного укрепиться — примерно до уровней в 62−63 рубля за доллар — либо же просто остаться в февральском коридоре, то есть в границах от 65 до 67 рублей за доллар, прогнозирует Пушкарев.

Капустянский полагает, что в среднесрочной перспективе валютная пара доллар/рубль продолжит консолидироваться в широком диапазоне 65 — 68. При этом краткосрочно не исключено снижение к цели 65,26 рублей за доллар.

По мнению Гасанова, ближайшей ценой укрепления рубля может служить цифра 65,10 рублей за доллар, поскольку совокупность внешних и внутренних факторов положительно сказывается на национальной валюте, но это совсем не означает, что она останется стабильной при возможных новых санкциях.

Существенного роста рубля весной ждать не стоит, соглашается с коллегами Сальникова. На какой-то короткий срок, спекулятивно, его могут немного укрепить. Но в мире доллар США растет, напоминает эксперт. К тому же в России завершился налоговый период, который традиционно создает спрос на национальную валюту. Внутренний спрос на ОФЗ стабильный, но не сулит особого драйва для рубля. Да и потенциальные санкции, уже привычные и частично учтенные в его цене, все ж таки продолжают негативно влиять на курс, который болезненно реагирует на каждую новость по данной теме.