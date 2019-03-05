Биржи АТР, кроме Китая, снижаются вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются во вторник на фоне распродаж на американских рынках днем ранее, при этом рынки КНР растут после заявлений властей страны по перспективам развития экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% — до 3031 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 1611,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,03%, до 28950,77 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,47%, до 2180,76 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,46% — до 21720,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 6194,8 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением на 0,2-0,8% на фоне отсутствия деталей относительно возможного торгового соглашения США и КНР в конце месяца.

В то же время участники торгов пытаются оценить заявления властей Китая относительно перспектив национальной экономики. Согласно официальному прогнозу, опубликованному перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), темпы роста ВВП Китая в 2019 году составят около 6-6,5% против 6,6% в прошлом году. При этом премьер КНР Ли Кэцян заявил на открытии сессии, что власти Китая в 2019 году намерены активно продвигать либерализацию торговли и инвестиций, а также облегчать соответствующие процедуры. Китай также планирует расширить доступ на свой рынок для иностранных инвесторов, чтобы они конкурировали на равных с китайскими компаниями.