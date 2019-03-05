Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.77
$
65.95
74.50
74.74
Прогноз
11.03 – 18.03
$
66.20
75.30
Индексы и котировки Brent
65.37
–0.11 Золото
1285.14
+0.02 РТС
1179.24
–0.16
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1331
+0.0017
18.02
1.1315
01.03
19.02
07.02

Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:16 мск индекс Мосбиржи просел на 0,42% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 463,36 пункта. Индекс РТС опустился на 0,57% до отметки 1 179,13.
«Индексу Мосбиржи вряд ли удастся выйти из диапазона 2450—2500 пунктов. Сегодня слабая динамика азиатских площадок и опасения по замедлению китайской экономики, что, в свою очередь, оказывает давление на рынок нефти, может негативно сказаться на стоимости российских бумаг. Наиболее вероятным сценарием на сегодня видим продолжение тренда на умеренное снижение индекса Мосбиржи», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
Банки.ру: последние новости
Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов ЦБ: рентабельность активов страховщиков достигла максимума за два года Компания «РЕСО-Лизинг» разместила выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей
Рынки , Роман Антонов , Промсвязьбанк , Московская биржа
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании В мире
Набиуллина пожаловалась Путину
Экономика
«Северный поток — 2» под ударом: Москва напугала немцев
Экономика Статьи
«Украина победила Россию в борьбе за активы в Крыму»
Компании
Германия нашла новую «угрозу» «Северного потока — 2»
Экономика
США нанесли новый «удар» по Венесуэле
Экономика
«Газпром» отказался признать решение по иску «Нафтогаза»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение