Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:16 мск индекс Мосбиржи просел на 0,42% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 463,36 пункта. Индекс РТС опустился на 0,57% до отметки 1 179,13.