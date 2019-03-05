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Биржи АТР закрылись разнонаправленно на новостях из Китая 

Прайм 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой на фоне заявлений властей Китая относительно перспектив экономики страны и сохраняющейся неопределенности вокруг торговых отношений КНР и США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,88%, до 3054,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 2,28%, до 1635,98 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повысился на 2,01% до 28961,6 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,52%, до 2179,23 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,44%, опустившись до 21726,28 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,29%, до отметки 6199,3 пункта.
Во вторник перед ежегодной сессией парламента Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — были опубликованы официальные экономические прогнозы властей. Так, власти Китая установили планку роста ВВП на 2019 год на уровне 6-6,5% после повышения на 6,6% в прошлом году. Правительство также прогнозирует, что инфляция составит 3% против 2,1% в 2018 году. Ожидается, что в Китае будут созданы 11 миллионов новых рабочих мест, а уровень зарегистрированной безработицы в городах составит 4,5%.
При этом власти Китая решили снизить налоги для компаний, увеличить инвестиции в инфраструктуру и кредитование для малых предприятий. Например, Китай в 2019 году намерен вложить в строительство железных дорог 800 миллиардов юаней (около 119 миллиардов долларов). При этом правительство снизит налог на добавленную стоимость (НДС) для производственного сектора до 13% с 16%, а НДС для транспортного и строительного секторов — до 9% с 10%.
В то же время эксперты отмечают сохраняющуюся неопределенность вокруг перспектив торговых отношений США и Китая. По данным СМИ, США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств, однако официальных сообщений по данному вопросу пока нет.
"Дьявол по-прежнему кроется в деталях, а деталей на данный момент очень мало. Основной вопрос, конечно, в том, когда пошлины будут отменены, и также есть неопределенность относительно того, будет ли заключена сделка", — прокомментировал агентству MarketWatch старший стратег UBS Global Wealth Management Дэвид Лефковиц (David Lefkowitz).
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