Доллар дорожает к мировым валютам на позитивных статданных по США

Курс доллара к мировым валютам растет во вторник вечером, валютные трейдеры оценивают макроэкономические показатели США, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,1307 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1337 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался при этом до 111,82 иены за доллар со 111,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 96,84 пункта.

Американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) ранее во вторник сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до 59,7 пункта с уровня января 56,7 пункта. При этом эксперты прогнозировали рост показателя лишь до 57,3 пункта.

Помимо этого, по данным министерства торговли США, продажи новых домов в стране в декабре увеличились на 3,7% в месячном выражении, до 621 тысячи. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 600 тысяч. Объем продаж нового жилья является важным показателем состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу.

При этом трейдеры продолжают находиться в ожидании новостей по торговой сделке США и Китая. В понедельник издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что стороны перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, и могут достичь итогового соглашения уже в марте в ходе встречи глав двух государств.